Цепочка слов: МОРЕ - ... - ... - ... - ... - ... - ... - СУША. (6 слов) Можно менять по одной букве так, чтобы новое слово был существительным в именительном падеже, например, суП - суД. *∀*

Информатика

Цепочка слов: МОРЕ - ... - ... - ... - ... - ... - ... - СУША. (6 слов) Можно менять по одной букве так, чтобы новое слово был существительным в именительном падеже, например, суП - суД. *∀*

Автор: Гость