Цитатный план по 7 главе "Евгения Онегина" кто сможет помогите

Гость: Гость:

И скоро звонкий голос Оли В семействе Лариных умолк. Улан, своей невольник доли, Был должен с нею ехать в полк. 1. Описание природы 1-4: С каким тяжелым умиленьем Я наслаждаюсь дуновеньем В лицо мне веющей весны На лоне сельской тишины! 2. О Ленском все забыли 5-11: "Владимир Ленской здесь лежит, Погибший рано смертью смелых, В такой-то год, таких-то лет. Покойся, юноша-поэт!" 3. Замужество Ольги, 12: И скоро звонкий голос Оли В семействе Лариных умолк. Улан, своей невольник доли, Был должен с нею ехать в полк. 4. Татьяна и ее одиночество мысленно возвращают ее к Онегину, 13-19: И в одиночестве жестоком Сильнее страсть ее горит, И об Онегине далеком Ей сердце громче говорит. 5. Татьяна часто посещает дом Онегина, 20-23: Пускается в обратный путь. Но прежде просит позволенья Пустынный замок навещать, Чтоб книжки здесь одной читать. 6. Татьяна начинает понимать, какое истинное лицо ее избранника, 24-25 И начинает понемногу Моя Татьяна понимать Теперь яснее - слава богу - Того, по ком она вздыхать Осуждена судьбою властной: 6. Мама Татьяны решает найти жениха дочери, 26-27: "Что ж, матушка? за чем же стало? В Москву, на ярманку невест! Там, слышно, много праздных мест". 7. Природа, прощание Татьяны с родными местами, 28-30: Она, как с давними друзьями, С своими рощами, лугами Еще беседовать спешит. 8. Отъезд, 31-32: Уселись, и возок почтенный, Скользя, ползет за ворота. "Простите, мирные места! 9. Лирическое отступление о плохих дорогах, 33-35: Теперь у нас дороги плохи, Мосты забытые гниют и описание московских пейзажей, 36-40: Москва... как много в этом звуке Для сердца русского слилось! 10. Родственные обеды, смотрины, 40-51: И вот: по родственным обедам Развозят Таню каждый день Представить бабушкам и дедам Ее рассеянную лень. 11. Татьяна тоскует, задыхается в круговерти светской жизни, 52-55: Татьяна смотрит и не видит, Волненье света ненавидит; Ей душно здесь... она мечтой Стремится к жизни полевой... Мне кажется так, но цитаты можно сократить, удачи!