Цветки у насекомоопыляемых растений: 1) крупные имею запах тяжелые 2) Мелкие лег??ие без запаха 3)мелкие сухие без запаха 4)крупные имеют запах пыльца клейкая тяжелая

Биология

Цветки у насекомоопыляемых растений: 1) крупные имею запах тяжелые 2) Мелкие лег??ие без запаха 3)мелкие сухие без запаха 4)крупные имеют запах пыльца клейкая тяжелая

Автор: Гость