Цветки у насекомоопыляемых растений: 1) крупные имею запах тяжелые 2) Мелкие лег??ие без запаха 3)мелкие сухие без запаха 4)крупные имеют запах пыльца клейкая тяжелая
Биология
Цветки у насекомоопыляемых растений: 1) крупные имею запах тяжелые 2) Мелкие лег??ие без запаха 3)мелкие сухие без запаха 4)крупные имеют запах пыльца клейкая тяжелая
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