Туча звенит,ползет, плывет ,играет Ветер журчит кружит воет шумит Солнце светит метет льет палит К данным глаголом подобрать подходящую по смыслу слова

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Туча звенит,ползет, плывет ,играет Ветер журчит кружит воет шумит Солнце светит метет льет палит К данным глаголом подобрать подходящую по смыслу слова
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Ответ(ы):
Гость:
Туча плывет. Ветер шумит. Солнце светит
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