Тучи, склонявшиеся на горизонте, стали выше подыматься, сгущались и разливались все шире и шире по небосклону. Время от времени пробегал порыв ветра, он вырывался, казалось, и з жерла раскаленной печки. Наконец ветер поднялся с такой силой, что трудно стало вперед двигаться. В какие-нибудь десять минут окрестность изменилась совершенно: леса приняли сумрачный цвет и зашумели вдалеке, как разъяренное море. Макушки деревьев рвались, словно в страхе каком-то, и силились как будто убежать от вихрей, которые вырастали вдруг в разных местах и стремительно носились по полям. Уже с утра раздавались по временам глухие, отдаленные раскаты. Они гремели теперь без умолку и приближались. Вместе с ними надвигалась и туча, сделавшаяся теперь зловещего чернильного цвета. Темнота на земле, а туча на небе с каждой секундой захватывали все больше и больше пространства. Слышно было, казалось, как посреди грохота бушевавшего ветра шумела она, комкая нижние слои облаков и сдавливая воздух. На секунду вся природа, как бы пораженная страхом, упала ниц и смолкла... Найти 6 причастий, 2 деепричастия, помогите пожалуйста, умоляю