Турист от леса к озеру прошел 45 километров от озера до деревни 9 километров во сколько раз Короче путь от озера до деревни чем путь от леса до деревни

Математика

Турист от леса к озеру прошел 45 километров от озера до деревни 9 километров во сколько раз Короче путь от озера до деревни чем путь от леса до деревни

Автор: Гость