Турист от леса к озеру прошел 45 километров от озера до деревни 9 километров во сколько раз Короче путь от озера до деревни чем путь от леса до деревни
Математика
Турист от леса к озеру прошел 45 километров от озера до деревни 9 километров во сколько раз Короче путь от озера до деревни чем путь от леса до деревни
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Гость:
В 5 раз, т.к 45 делим на 9 = 5
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