Турист от леса к озеру прошёл 45км,а от озера до деревни 9км.во сколько раз короче путь от озера до деревни,чем путь от леса до деревни

Математика

Турист от леса к озеру прошёл 45км,а от озера до деревни 9км.во сколько раз короче путь от озера до деревни,чем путь от леса до деревни

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