Турист отправился из села А в село В со скоростью 4км/ч, а спустя t часов вслед за ни?? из села А выехал велосипедист со скоростью 12км/ч.Через сколько часов велосипедист догонит туриста?

Математика
Турист отправился из села А в село В со скоростью 4км/ч, а спустя t часов вслед за ни?? из села А выехал велосипедист со скоростью 12км/ч.Через сколько часов велосипедист догонит туриста?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-вреся встречи 12х=(t+x)4 x=t/2
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