Турист отправился из села А в село В со скоростью 4км/ч, а спустя t часов вслед за ни?? из села А выехал велосипедист со скоростью 12км/ч.Через сколько часов велосипедист догонит туриста?

Математика

Турист отправился из села А в село В со скоростью 4км/ч, а спустя t часов вслед за ни?? из села А выехал велосипедист со скоростью 12км/ч.Через сколько часов велосипедист догонит туриста?

Автор: Гость