Турист первые 15 мин шел со скоростью 6км/ч а затем 45 мин шел со скоростью 4км/ч.Определите среднюю скорость туриста на всем пути.

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Турист первые 15 мин шел со скоростью 6км/ч а затем 45 мин шел со скоростью 4км/ч.Определите среднюю скорость туриста на всем пути.

Автор: Гость