Турист планировал пройти 24 км за некоторое время. Увеличив запланированную скоро??ть движения на 2 км/ч, он преодолел намеченный путь на 1 ч быстрее. За какое время планировал турист пройти 24 км?
Математика
Турист планировал пройти 24 км за некоторое время. Увеличив запланированную скоро??ть движения на 2 км/ч, он преодолел намеченный путь на 1 ч быстрее. За какое время планировал турист пройти 24 км?
Ответ(ы):
Гость:
За х часов планировал пройти, за (х-1) часов прошел. Планируемая скорость 24/х, фактическая (скорость, с которой шел) 24/(х-1). Уравнение: 24/(х-1) - 24/х = 2 24х-24х+24=2х^2 - 2х 2х^2 - 2х - 24 = 0 х^2 - x - 12 =0 Х1= - 3 - не соответствует условию задачи Х2 = 4 Ответ: планировал пройти за 4 часа.
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