Турист планировал пройти 24 км за некоторое время. Увеличив запланированную скоро??ть движения на 2 км/ч, он преодолел намеченный путь на 1 ч быстрее. За какое время планировал турист пройти 24 км?

Математика

Турист планировал пройти 24 км за некоторое время. Увеличив запланированную скоро??ть движения на 2 км/ч, он преодолел намеченный путь на 1 ч быстрее. За какое время планировал турист пройти 24 км?

Автор: Гость