Турист прошел 20 км,двигаясь со скоростью 5 км/ч.На остановки во время пути он затра??ил 45 минут.Сколько времени занял весь путь? Подскажите пожалуйста как записать краткую запись

Математика

Турист прошел 20 км,двигаясь со скоростью 5 км/ч.На остановки во время пути он затра??ил 45 минут.Сколько времени занял весь путь? Подскажите пожалуйста как записать краткую запись

Автор: Гость