Турист прошел 20 км,двигаясь со скоростью 5 км/ч.На остановки во время пути он затра??ил 45 минут.Сколько времени занял весь путь? Подскажите пожалуйста как записать краткую запись

Математика
Турист прошел 20 км,двигаясь со скоростью 5 км/ч.На остановки во время пути он затра??ил 45 минут.Сколько времени занял весь путь? Подскажите пожалуйста как записать краткую запись
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