Турист прошел за три дня определенный маршрут. В первый день он прошел 12 1/4 км, во в??орой - 3/7 км от всего первого дня, а в третий - 3/7 км от всего маршрута. Найдите длину всего маршрута. Помогите, пожалуйста!!!
Математика
Турист прошел за три дня определенный маршрут. В первый день он прошел 12 1/4 км, во в??орой - 3/7 км от всего первого дня, а в третий - 3/7 км от всего маршрута. Найдите длину всего маршрута. Помогите, пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А(км)-длина всего маршрута 12и1/4+3/7х12и1/4+3/7а=а 12и1/4+3/7х49/4=а-3/7а 12и1/4+21/4=4/7а 12и1/4+5и1/4=4/7а 4/7а=17и1/2 4/7а=35/2 а=35/2:4/7 а=35/2 х 7/4 а=245/8 а=30и5/8 а=30,625(км)-длина всего маршрута
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