Турист прошел за три дня определенный маршрут. В первый день он прошел 12 1/4 км, во в??орой - 3/7 км от всего первого дня, а в третий - 3/7 км от всего маршрута. Найдите длину всего маршрута. Помогите, пожалуйста!!!

Математика

Турист прошел за три дня определенный маршрут. В первый день он прошел 12 1/4 км, во в??орой - 3/7 км от всего первого дня, а в третий - 3/7 км от всего маршрута. Найдите длину всего маршрута. Помогите, пожалуйста!!!

Автор: Гость