Турист шёл 3,8 ч со скоростью 1,2 м в сек а затем 2,2 ч со скоростью 0,9 м в сек какова средняя скорость движение туриста на всём пути? Пожалуйста быс трее ПРОШУ
Турист шёл 3,8 ч со скоростью 1,2 м в сек а затем 2,2 ч со скоростью 0,9 м в сек какова средняя скорость движение туриста на всём пути? Пожалуйста быс трее ПРОШУ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1.2м/сек=4.32км/ч 0.9м/сек=3.24км/ч 1)3.8*4.32=16.416км-прошёл за 3.8 часа. 2)2.2*3.24=7.128км-прошёл за 2.2 часа. 3)3.8+2.2=6часов-время в пути. 4)16.416+7.128=23.544км-прошёл за 6 часов. 5)23.544:6=3.924км/ч (1.09м/сек)средняя скорость)