Турист шел из пункта а в пункт в со скоростью 5 км/ч а затем из пункта В в пункт С со ??коростью 3 км\ч. Чему равно расстояние от В до С, если известно, что расстояние от А до В на 9 км меньше, чем от В до С. И средняя скорость...
Математика
Турист шел из пункта а в пункт в со скоростью 5 км/ч а затем из пункта В в пункт С со ??коростью 3 км\ч. Чему равно расстояние от В до С, если известно, что расстояние от А до В на 9 км меньше, чем от В до С. И средняя скорость движения туриста оказалась= 39\11 км\ч? составьте уравнение обозначив расстояние от В до С за Х ( нужно только уравнение)
Ответ(ы):
Гость:
39/11=(x+x-9)/(((x-9)/5)+(x/3))=(2x-9)/((8x-18)/15)=(15*(2x-9))/(8x-18)=(30x-135)/(8x-18) 330x-1485=312x-702 18x=783 x=43,5км
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