Турист шел из пункта а в пункт в со скоростью 5 км/ч а затем из пункта В в пункт С со ??коростью 3 км\ч. Чему равно расстояние от В до С, если известно, что расстояние от А до В на 9 км меньше, чем от В до С. И средняя скорость...

Математика

Турист шел из пункта а в пункт в со скоростью 5 км/ч а затем из пункта В в пункт С со ??коростью 3 км\ч. Чему равно расстояние от В до С, если известно, что расстояние от А до В на 9 км меньше, чем от В до С. И средняя скорость движения туриста оказалась= 39\11 км\ч? составьте уравнение обозначив расстояние от В до С за Х ( нужно только уравнение)

Автор: Гость