Турист в первый день преодолел расстояние а 2 раза меньше, чем во второй день. В третий день еще 24 км. Какое расстояние он прошел во второй день, если всего за три дня он прошел 81 км. (решить с помощью уравнения,5 класс)

Математика
Турист в первый день преодолел расстояние а 2 раза меньше, чем во второй день. В третий день еще 24 км. Какое расстояние он прошел во второй день, если всего за три дня он прошел 81 км. (решить с помощью уравнения,5 класс)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хкм-1 день,2хкм-2 день,24км-3 день.Всего -81км х+2х+24=81 3х=81-24 3х=57 х=57:3 х=19км-1 день 19*2=38км-2 день
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