Турист в первый день преодолел расстояние а 2 раза меньше, чем во второй день. В третий день еще 24 км. Какое расстояние он прошел во второй день, если всего за три дня он прошел 81 км. (решить с помощью уравнения,5 класс)

Математика

Турист в первый день преодолел расстояние а 2 раза меньше, чем во второй день. В третий день еще 24 км. Какое расстояние он прошел во второй день, если всего за три дня он прошел 81 км. (решить с помощью уравнения,5 класс)

Автор: Гость