Турист в первый день проплыл 72 км Во второй день 7/8 того , что проплыл в первый ден??, А в третий день 8/9 того что проплыл во второй. На сколько км меньше проплыл турист в третий день, чем во второй?

Математика
Турист в первый день проплыл 72 км Во второй день 7/8 того , что проплыл в первый ден??, А в третий день 8/9 того что проплыл во второй. На сколько км меньше проплыл турист в третий день, чем во второй?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
72/8*7=63 км проплыл во второй день 63/9*8=56 в третий день 63-56=7 км меньше проплыл в третий чем во второй
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