Турист в первый день проплыл 72 км Во второй день 7/8 того , что проплыл в первый ден??, А в третий день 8/9 того что проплыл во второй. На сколько км меньше проплыл турист в третий день, чем во второй?

Математика

Турист в первый день проплыл 72 км Во второй день 7/8 того , что проплыл в первый ден??, А в третий день 8/9 того что проплыл во второй. На сколько км меньше проплыл турист в третий день, чем во второй?

Автор: Гость