Турист в первый день прошол 15 км,во второй - 1 1/5 пути,пройденного в первый день,а в третий -4/9 пути,пройденого во второй день.Какой путь прошел турист за три дня?

Математика

Турист в первый день прошол 15 км,во второй - 1 1/5 пути,пройденного в первый день,а в третий -4/9 пути,пройденого во второй день.Какой путь прошел турист за три дня?

Автор: Гость