Турист в первый день прошол 15 км,во второй - 1 1/5 пути,пройденного в первый день,а в третий -4/9 пути,пройденого во второй день.Какой путь прошел турист за три дня?
Математика
Турист в первый день прошол 15 км,во второй - 1 1/5 пути,пройденного в первый день,а в третий -4/9 пути,пройденого во второй день.Какой путь прошел турист за три дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-2-й день х-2-й день 5/7 х 1-й день х+5/7 х=24 х24 12/7 х=24 х24: 12/7=24*7/12=2*7=14(км) 5/7 х=5/7*14=5*2=10(км)-1 день
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