Турист за 1 день пройшов 18км, це становить шість сьомих шляху,який він пройшов за 2 день і одна ціла дві сьомих щляху, який він пройшов за 3 день. Який шлях пройшов турист за 3 дні разом?

Разное
Турист за 1 день пройшов 18км, це становить шість сьомих шляху,який він пройшов за 2 день і одна ціла дві сьомих щляху, який він пройшов за 3 день. Який шлях пройшов турист за 3 дні разом?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 день - 18 км 2день - 21 км ( 18:6*7=21) 3день - 14км ( 1 2/7 это 9/7, значит 18:9*7=14 ) 18+21+14=53 (км) прошел за три дня
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