Турист за 1 день пройшов 18км, це становить шість сьомих шляху,який він пройшов за 2 день і одна ціла дві сьомих щляху, який він пройшов за 3 день. Який шлях пройшов турист за 3 дні разом?

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Турист за 1 день пройшов 18км, це становить шість сьомих шляху,який він пройшов за 2 день і одна ціла дві сьомих щляху, який він пройшов за 3 день. Який шлях пройшов турист за 3 дні разом?

Автор: Гость