Турист запланировал пройти расстояние s км за t ч. Но преодолел его на 2 часа быстрее. Запишите формулу скорости с которой шёл турист

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Турист запланировал пройти расстояние s км за t ч. Но преодолел его на 2 часа быстрее. Запишите формулу скорости с которой шёл турист

Автор: Гость