Турист запланировал пройти расстояние s км за t ч. Но преодолел его на 2 часа быстрее. Запишите формулу скорости с которой шёл турист
Разное
Турист запланировал пройти расстояние s км за t ч. Но преодолел его на 2 часа быстрее. Запишите формулу скорости с которой шёл турист
Ответ(ы):
Гость:
Если прошёл на 2 часа быстрее, значит время, за которое он прошёл t - 2 v = S/(t - 2)
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