Туристический теплоход был в пути три дня. В первый день он прошел 210 км, что составило 35% всего пути, а во второй – 40% оставшегося расстояния. Сколько километров прошел те плоход в третий день?
Разное
Туристический теплоход был в пути три дня. В первый день он прошел 210 км, что составило 35% всего пути, а во второй – 40% оставшегося расстояния. Сколько километров прошел те плоход в третий день?
Ответ(ы):
Гость:
Весь путь - 100% В 1 день - 210 км = 35% всего пути Во 2 день - 40% оставшегося пути В 3 день - остальной путь = 100 - (35+40) = 25% 1) 210 : 35 = 6 (км) = 1% пути 2) 6 * 40 = 240 (км) - во 2 день 3) 6 * 25 = 150 (км) Ответ: в третий день теплоход прошёл 150 километров.
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