Туристу треба було пройти шлях від села до станції завдовжки 10 км. Коли він вийшов із села, до виходу поїзда,на який він поспішав,залишилось 3 години. Долаючи 3 км за годину , турист зрозумів , що він запізнюється на поїзд, і...
Математика
Туристу треба було пройти шлях від села до станції завдовжки 10 км. Коли він вийшов із села, до виходу поїзда,на який він поспішав,залишилось 3 години. Долаючи 3 км за годину , турист зрозумів , що він запізнюється на поїзд, і пішов зі швидкістю 4 км\год. На станцію він прийшов за 12 хв до відходу поїзда. Скільки часу рухався турист зі швидкістю 3 км\год?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180хв-12хв=168хв в-дь:він рухався 2 год 48 хв зі швидкістю 3 км/год
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