Туристу треба було пройти шлях від села до станції завдовжки 10 км. Коли він вийшов із села, до виходу поїзда,на який він поспішав,залишилось 3 години. Долаючи 3 км за годину , турист зрозумів , що він запізнюється на поїзд, і...

Математика

Туристу треба було пройти шлях від села до станції завдовжки 10 км. Коли він вийшов із села, до виходу поїзда,на який він поспішав,залишилось 3 години. Долаючи 3 км за годину , турист зрозумів , що він запізнюється на поїзд, і пішов зі швидкістю 4 км\год. На станцію він прийшов за 12 хв до відходу поїзда. Скільки часу рухався турист зі швидкістю 3 км\год?

Автор: Гость