Туристы были в пути 3 часа 20 минут. Одну пятую часть этого времени они готовили еду, одну восьмую часть оставшегося времени-любовались водопадом. Сколько времени туристы любовались водопадом?
Математика
Туристы были в пути 3 часа 20 минут. Одну пятую часть этого времени они готовили еду, одну восьмую часть оставшегося времени-любовались водопадом. Сколько времени туристы любовались водопадом?
Ответ(ы):
Гость:
3 часа=180 минут 180+20=200 минут туристы были в пути 200/5=40 минут готовили еду 200-40=160 минут осталось 160/8=20 минут любовались водопадом
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