Туристы были в пути 3 часа 20 минут. Одну пятую часть этого времени они готовили еду, одну восьмую часть оставшегося времени-любовались водопадом. Сколько времени туристы любовались водопадом?

Математика

Туристы были в пути 3 часа 20 минут. Одну пятую часть этого времени они готовили еду, одну восьмую часть оставшегося времени-любовались водопадом. Сколько времени туристы любовались водопадом?

Автор: Гость