Туристы должны были пройти путь 18 км за определенное время. Однако они шли со скор??стью на 0,5 км/ч больше чем предполагали и поэтому прошли намеченный путь на полчаса быстрее. С какой скоростью предполагали идти туристы?

Алгебра
Туристы должны были пройти путь 18 км за определенное время. Однако они шли со скор??стью на 0,5 км/ч больше чем предполагали и поэтому прошли намеченный путь на полчаса быстрее. С какой скоростью предполагали идти туристы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 км/ч - с такой они планировали идти, и пройти за 4,5 часа. Фактически шли со скоростью 4,5 км/ч, и прошли за 4 часа. 4 * 4,5 = 18 -- что в одном, что в другом случае.
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