Туристы должны были пройти путь 18 км за определенное время. Однако они шли со скор??стью на 0,5 км/ч больше чем предполагали и поэтому прошли намеченный путь на полчаса быстрее. С какой скоростью предполагали идти туристы?

Алгебра

Туристы должны были пройти путь 18 км за определенное время. Однако они шли со скор??стью на 0,5 км/ч больше чем предполагали и поэтому прошли намеченный путь на полчаса быстрее. С какой скоростью предполагали идти туристы?

Автор: Гость