Туристы отправились на прогулку на катере.они проплыли 36км по течению реки,сделали привал на 3 ч и затем вернулись обратно.Сколько времени заняла вся прогулка,если собственная скорость катера 15км\ч, а скорость течения реки 3к...

Математика

Туристы отправились на прогулку на катере.они проплыли 36км по течению реки,сделали привал на 3 ч и затем вернулись обратно.Сколько времени заняла вся прогулка,если собственная скорость катера 15км\ч, а скорость течения реки 3км\ч?

Автор: Гость