Туристы преодолели72кмза8днейпроходя каждый деньодинаковое расстоянияСколько днейони потратятна обратный путьесли будут проходитькаждый деньна 1км

Математика
Туристы преодолели72кмза8днейпроходя каждый деньодинаковое расстоянияСколько днейони потратятна обратный путьесли будут проходитькаждый деньна 1км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72/8=9 км проходят в день 2)9-1=8 км будут проходить в день на обратном пути 3)72/8=9дней за 9дней вернуться обратно
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