Туристы преодолели72кмза8днейпроходя каждый деньодинаковое расстоянияСколько днейони потратятна обратный путьесли будут проходитькаждый деньна 1км
Математика
Туристы преодолели72кмза8днейпроходя каждый деньодинаковое расстоянияСколько днейони потратятна обратный путьесли будут проходитькаждый деньна 1км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72/8=9 км проходят в день 2)9-1=8 км будут проходить в день на обратном пути 3)72/8=9дней за 9дней вернуться обратно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите! СВЕТ ЗА ОДНУ СЕКУНДУ ПРОХОДИТ 300000 КМ. СВЕТ ОТ СОЛНЦА ДОСТИГАЕТ ЗЕМЛИ ЗА 8 МИН 20 СЕК.КАКОВО РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ ДО СОЛНЦА!?
Химия
В зависимости от соотношения коэффициентов (a:b) между ортофосфорной кислотой и ги??роксидом железа(III) могут образоваться различные соли: aFe(O...
Русский язык
Алгебра