туристы проехали 60 км, что составило 23 всего пути. найдите длину всего пути

туристы проехали 60 км, что составило 23 всего пути. найдите длину всего пути

Ответ(ы):

Ответил Гость:
60:2*3=90(км) - длина всего пути Ответ : 90км
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