Туристы проехали 320 километров на теплоходе и на автобусе они были в пути 7:00 С какой скоростью туристы ехали на автобусе если на теплоходе они плыли 4 часа со скоростью 35 километров в час
Математика
Туристы проехали 320 километров на теплоходе и на автобусе они были в пути 7:00 С какой скоростью туристы ехали на автобусе если на теплоходе они плыли 4 часа со скоростью 35 километров в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4×35=140км. плыли на теплоходе 320-140=180км. ехали на автобусе 7-4=3 часа. ехали на автобусе 180:3=60км/ч ответ. на автобусе они ехали со скоростью 60км/ч
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