Туристы проехали 320 километров на теплоходе и на автобусе они были в пути 7:00 С какой скоростью туристы ехали на автобусе если на теплоходе они плыли 4 часа со скоростью 35 километров в час

Математика

Туристы проехали 320 километров на теплоходе и на автобусе они были в пути 7:00 С какой скоростью туристы ехали на автобусе если на теплоходе они плыли 4 часа со скоростью 35 километров в час

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