Туристы проехали на автобусе 48 км , а потом прошли пешком половину расстояния, что проехали на автобусе. Какое расстояние преодолели туристы?
Математика
Туристы проехали на автобусе 48 км , а потом прошли пешком половину расстояния, что проехали на автобусе. Какое расстояние преодолели туристы?
Ответ(ы):
Гость:
48+(48:2)=72(км).........
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