Туристы проехали на автобусе 48 км , а потом прошли пешком половину расстояния, что проехали на автобусе. Какое расстояние преодолели туристы?

Математика

Туристы проехали на автобусе 48 км , а потом прошли пешком половину расстояния, что проехали на автобусе. Какое расстояние преодолели туристы?

Автор: Гость