Туристы проехали поездом 840 км и проплыли на теплоходе 415 км, после чего им осталос?? проехать на автомобиле 265 км и пройти пешком 72 км . Наиди длину всего маршрута
Математика
Туристы проехали поездом 840 км и проплыли на теплоходе 415 км, после чего им осталос?? проехать на автомобиле 265 км и пройти пешком 72 км . Наиди длину всего маршрута
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
840+415+265+72=1592(км) Ответ:1592км
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