Туристы прошли 69 км.Первые 3 часа они шли со скоростью 5 км/ч.Остальную часть путь п??ошли за 6 часов.С какой скоростью прошли туристы остальную часть пути?
Математика
Туристы прошли 69 км.Первые 3 часа они шли со скоростью 5 км/ч.Остальную часть путь п??ошли за 6 часов.С какой скоростью прошли туристы остальную часть пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*3=15(км) - прошли за 3 часа 69-15=54(км) - прошли за 6 часов 54:6=9(км/ч) - скорость на остальной части пути
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