Туристы прошли 69 км.Первые 3 часа они шли со скоростью 5 км/ч.Остальную часть путь п??ошли за 6 часов.С какой скоростью прошли туристы остальную часть пути?

Математика

Туристы прошли 69 км.Первые 3 часа они шли со скоростью 5 км/ч.Остальную часть путь п??ошли за 6 часов.С какой скоростью прошли туристы остальную часть пути?

Автор: Гость