Туристы путь в 270 км. проделали, двигаясь 6часов на теплоходе и 3 часа на автобусе. Какая скорось теплохода, если она в двое меньше скорости автобуса????  

Гость: Гость:

Предположим, что х (км/ч) - скорость теплохода, тогда 2х (км/ч) - скорость автобуса, также из условия задачи известно, что туристы преодолели путь в 270 км двигаясь 6 часов на теплоходе и 3 часа на автобусе, следовательно 6х (км) - расстояние, которое туристы проехали на автобусе, а 3·2х или 6х (км) - расстояние, которое туристы проехали на теплоходе согласно этим данным составим и решим уравнение: 6х+6х=270 12х=270 х=270:12 х=22,5 (км/ч) - скорость теплохода. 2х=2·22,5=45 (км/ч) - скорость автобуса. Ответ: скорость теплохода 22,5 км/ч. Проверка: 22,5·6=135 (км) - проплыли на теплоходе. 45·3=135 (км) - проехали туристы на автобусе. 135+135=270 (км) - весь путь.