Туристы совершили восхождение на гору. В 1 день они поднялись на 750 метров. Во второй день они осилили две третьих высоты, взятой вчера. В третий ден ь они поднялись на высоту, составляющую половину той, которая была достигнута в первые 2 дня.На какую высоту туристы поднялись туристы за эти 3 дня?