Туристы совершили восхождение на гору. В 1 день они поднялись на 750 метров. Во второй день они осилили две третьих высоты, взятой вчера. В третий ден ь они поднялись на высоту, составляющую половину той, которая была...
Туристы совершили восхождение на гору. В 1 день они поднялись на 750 метров. Во второй день они осилили две третьих высоты, взятой вчера. В третий ден ь они поднялись на высоту, составляющую половину той, которая была достигнута в первые 2 дня.На какую высоту туристы поднялись туристы за эти 3 дня?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 день - 750 м 2 день - 750:3*2=500 м 3 день - (750+500):2=625 м Итого 750+500+625=1875 м Ответ 1875 м