Туристы совершили восхождение на гору. В первый день они поднялись н 750 м. Во 2 день они осилили две 3 части высоты взятой вчера. В 3 день они поднял ись на высоту составляющую половину той, которая была достигнуа в первые 2 дня. На какую высоту туристы поднялись за эти 3 дня?