Туристы совершили восхождение на гору. В первый день они поднялись н 750 м. Во 2 день они осилили две 3 части высоты взятой вчера. В 3 день они поднял ись на высоту составляющую половину той, которая была достигнуа в ...
Туристы совершили восхождение на гору. В первый день они поднялись н 750 м. Во 2 день они осилили две 3 части высоты взятой вчера. В 3 день они поднял ись на высоту составляющую половину той, которая была достигнуа в первые 2 дня. На какую высоту туристы поднялись за эти 3 дня?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 750:3х2 = 500 (м) - поднялись во 2 день.2) 750+500 = 1250(м) - за первые 2 дня вместе.3) 1250 : 2 = 625 (м) - в третий день.4) 1250 + 625 = 1875 (м) - за три дня.