Туристы ушли в поход на неделю и взяли с собой 24 банки тушенки 6 дней расходовали п?? 3 банки тушенки ежедневно сколько банок тушенки осталось от туристов на последний день

Математика

Туристы ушли в поход на неделю и взяли с собой 24 банки тушенки 6 дней расходовали п?? 3 банки тушенки ежедневно сколько банок тушенки осталось от туристов на последний день

Автор: Гость