Туристы ушли в поход на неделю и взяли с собой 24 банки тушенки 6 дней расходовали п?? 3 банки тушенки ежедневно сколько банок тушенки осталось от туристов на последний день
Математика
Туристы ушли в поход на неделю и взяли с собой 24 банки тушенки 6 дней расходовали п?? 3 банки тушенки ежедневно сколько банок тушенки осталось от туристов на последний день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 х 3 = 18 банок 24 - 18 =6 банок Ответ: 6 банок
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