Туристы в первый день прошли 18 км. До конца маршрута им осталось пройти 40 % всего пути. Какова длина маршрута? Срочно, плиз!

Математика
Туристы в первый день прошли 18 км. До конца маршрута им осталось пройти 40 % всего пути. Какова длина маршрута? Срочно, плиз!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-40%=60% 18:60×100=30(км)это 100 процентов пути Ответ: длина маршрута 30 км.
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