Туристы в первый день прошли 18 км. До конца маршрута им осталось пройти 40 % всего пути. Какова длина маршрута? Срочно, плиз!

Математика

Туристы в первый день прошли 18 км. До конца маршрута им осталось пройти 40 % всего пути. Какова длина маршрута? Срочно, плиз!

Автор: Гость