Туристы (вымокнуть) под дождём. 2) Дети (озябнуть) от холода. 3) Силы борцов (иссякнут??). 4) Оратор (охрипнуть). 5) Спортсмены (достигнуть) финиша. 6) Пограничники (настигнуть) нарушителя. 7) Бизнесмен (отвергнуть) предложение...

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Туристы (вымокнуть) под дождём. 2) Дети (озябнуть) от холода. 3) Силы борцов (иссякнут??). 4) Оратор (охрипнуть). 5) Спортсмены (достигнуть) финиша. 6) Пограничники (настигнуть) нарушителя. 7) Бизнесмен (отвергнуть) предложение. 8) Вражеское наступление (выдохнуться). 9) Костёр (потухнуть)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туристы вымокли под дождем. Дети озябнули от холода. Силы борцов иссякли. Оратор охрип. Спортсмены достигли финиша. Пограничники настигли нарушителя. Бизнесмен отверг предложение. Вражеское наступление выдохлось. Костер потух.
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