Туристы взяли в поход 24 банки фасоли с Кущенко вдвое меньше а тушенки вдвое больше чем фасоли сколько консервы взяли туристы через неделю у них осталось 34 банки насколько ос тавшихся банок меньше чем съеденных? ...

Математика
Туристы взяли в поход 24 банки фасоли с Кущенко вдвое меньше а тушенки вдвое больше чем фасоли сколько консервы взяли туристы через неделю у них осталось 34 банки насколько ос тавшихся банок меньше чем съеденных?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
фасоль 24 банки сгушенка 24:2=12 банок тушенка 24*2=48 банок Всего они взяли 24+12+48=84банки 84-34=50, 50 банок съели. разница в банках 50-34=16 банок.
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