Туристы взяли в поход 24 банки фасоли с Кущенко вдвое меньше а тушенки вдвое больше чем фасоли сколько консервы взяли туристы через неделю у них осталось 34 банки насколько ос тавшихся банок меньше чем съеденных? ...

Математика

Туристы взяли в поход 24 банки фасоли с Кущенко вдвое меньше а тушенки вдвое больше чем фасоли сколько консервы взяли туристы через неделю у них осталось 34 банки насколько ос тавшихся банок меньше чем съеденных?

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