Туристы за семь часов проехали 330 км на автобусе и на теплоходе в автобусе Они ехали 3 часа со скоростью 70 километров час с какой скоростью туристы Плыли на теплоходе

Математика

Туристы за семь часов проехали 330 км на автобусе и на теплоходе в автобусе Они ехали 3 часа со скоростью 70 километров час с какой скоростью туристы Плыли на теплоходе

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