Туристы за семь часов проехали 330 км на автобусе и на теплоходе в автобусе Они ехали 3 часа со скоростью 70 километров час с какой скоростью туристы Плыли на теплоходе

Математика
Туристы за семь часов проехали 330 км на автобусе и на теплоходе в автобусе Они ехали 3 часа со скоростью 70 километров час с какой скоростью туристы Плыли на теплоходе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 * 70 = 210 (км) они ехали на автобусе 2) 330 - 210 = 120 (км) они плыли на теплоходе 3) 7 - 3 = 4 (ч) они плыли на теплоходе 4) 120 : 4 = 30 (км/ч) Ответ: туристы плыли на теплоходе со скоростью 30 км/ч .
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