Туристы за три дня прошли 48 км В первый день они прошли 1/4 всего расстояния , а во второй день 5/9 остатка . Сколько километров они прошли в третий день? Помогите пожалуйста ! По действием

Математика
Туристы за три дня прошли 48 км В первый день они прошли 1/4 всего расстояния , а во второй день 5/9 остатка . Сколько километров они прошли в третий день? Помогите пожалуйста ! По действием
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 км*1/4=48 км:4=12 км (в 1-й день) 48 км-12 км=36 км (осталось) 36 км*5/9=36 км:9*5=20 км (во 2-й день) 48 км-12 км-20 км=48 км-32 км=16 км (в 3-й день) Ответ: в третий день они прошли 16 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как отправить текст на айфоне
Ответить
Математика
Коля и ваня стартовали одновременно и пошли к друг другу на встречу.скорость коли 7 км/ч скорость вани 8 км/ч.кто из мальчиков пройдёт больше.запиш...
Ответить
Химия
Составить химическое уравнение Помогите хотя бы несколько
Ответить
Обществознание
1. Каким образом экономика способна удовлетворять потребности людей? 2. Кто являе??ся основными участниками экономических отношений? 3. Какие ф...
Ответить
Обществознание
Товары субституты- это 1 iPod-iPhone 2хлеб-масло 3-автомобиль - бензин 4пальто-куртка 5-квас-кола
Ответить