Туристы за три дня прошли 48 км В первый день они прошли 1/4 всего расстояния , а во второй день 5/9 остатка . Сколько километров они прошли в третий день? Помогите пожалуйста ! По действием

Математика

Туристы за три дня прошли 48 км В первый день они прошли 1/4 всего расстояния , а во второй день 5/9 остатка . Сколько километров они прошли в третий день? Помогите пожалуйста ! По действием

Автор: Гость