Туристы за три дня прошли 48 км В первый день они прошли 1/4 всего расстояния , а во второй день 5/9 остатка . Сколько километров они прошли в третий день? Помогите пожалуйста ! По действием
Математика
Туристы за три дня прошли 48 км В первый день они прошли 1/4 всего расстояния , а во второй день 5/9 остатка . Сколько километров они прошли в третий день? Помогите пожалуйста ! По действием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 км*1/4=48 км:4=12 км (в 1-й день) 48 км-12 км=36 км (осталось) 36 км*5/9=36 км:9*5=20 км (во 2-й день) 48 км-12 км-20 км=48 км-32 км=16 км (в 3-й день) Ответ: в третий день они прошли 16 км
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