"Тушинским патриархом " был избран: А) филарет. Б) иов. В) гермоген. Г) игнатий.

"Тушинским патриархом " был избран: А) филарет. Б) иов. В) гермоген. Г) игнатий.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Тушинским патриархом " был избран:а) филарет
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