Тут как тут,это слово указатель?
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Тут как тут,это слово указатель?
Ответ(ы):
Гость:
Нет. Это наречие. Но не слово указатель.
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