Твір мініатюра Робін Гуд

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Робін Гуд – це герой середньовічних англ ських народних балад, предводитель лісових розбійників. За переказами, ді зі своєю зграєю в лісах біля Ноттінгема і боровся за справедливість – грабува багатих лицарів і священиків, віддаючи здобуте біднякам. Особа прототипу цих балад і легенд не встановлена. Імовірно, що він жив на початку XIV століття, під час правління короля Едуарда II, або навіть пізніше: у одній з балад діє королева Кетрін, яку іноді ототожнюють з Катериною Арагонськой (1485-1536), Проте в даний час найбільшою популярністю користується художня версія Вальтера Скотта, згідно якої Робін жив в другій половині XII століття (тобто буи сучасником Річарда Левове Сердце і Іоанна Безземельного). На користь першої версії і проти версії Скотта говорить ряд історичних деталей: так, змагання по стрілянині з лука почали проводитися в Англії не раніше XIII століття. Балади про Робін Гуде були записані ще в XIV столітті, що зумовило поріїї няно невелику вариативность сюжетів. У одній з якнайповніших збірок англій ських балад, опублікованих Френсисом Чайлдом в XIX столітті, налічується 40 творів про Робін Гуда. За однією з версій Робін був йоменом, тобто вільним ремісником або селяни ном, в інших версіях він предстає несправедливо знедоленим дворянином. Баті, ківщиною Робін Гуда називають селище Локслі, по назві якого іноді іменують і самого Робіна. Його лісова армія налічує декілька десятків вольних стрільці н. Всі вони – відмінні стрільці, сміливі, винахідливі і по-своєму благородні люд» Найбільш популярними героями цього епосу разом з самим Робін Гудом є йог« помічники Маленький Джон і Братик Тук (зустрічається варіант Так) і його дру жина Меріон. Головними супротивниками розбійників є ноттингемский шериф» і лицар Гай Гисборн. Робін Гуд – один з небагатьох, разом з королем Артуром, легендарних героі» англійських балад, що вийшли за рамки фольклору і стали важливою культур ною реалією, – на теми балад про нього пишуться вторинні літературні твори, ставляться спектаклі, знімаються численні фільми і тому подібне.