твір на тему: " Образ майбутнього в літературі" ( за твором Р. Шеклі)

твір на тему: " Образ майбутнього в літературі" ( за твором Р. Шеклі)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Это запах мысли?Если да я знаю этот "рассказ" просто забыла что это
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