твір на тему ми українці за творчістю симоненка

Україна! Як багато почуттів вкладено в це слово, яка вона гарна, велична і недоторкана. А чого тільки не винесла вона на своїх плечах! Скільки років наш народ не знав своєї історії, не знав багатьох талановитих письменників, які пожертвували собою з любові до рідного народу. До таких поем належить і Василь Симоненко — поет-шістдесятник, для якого рідний край — і ми рідна ненька — богиня, яка дала йому крила дія злету, снагу і художні твори. Поет говорить, що його щастя — у відданості своїй землі. Коли мечами злоба небо крає І крушить твою вроду вікову, Я тоді з твоїм ім’ям вмираю І в твоєму імені живу! пише він у вірші «Україні».