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твір на тему невмирущість слова Кобзаря
твір на тему невмирущість слова Кобзаря
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Тарас Шевченко великий український поет.
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