твір на тему "Троянда розцвіл в саду"

Моя найулюбленіша пора року, коли розквітають троянди. Нарешті і в нашому саду настав цей час. Моя мама дуже любить ці квіти, і в нас дуже велика колекція. Ви можете знайти троянди на будь який сма: червоні, рожеві, білі ,блідо-рожеві, морв’яні і багато інших. Наш сад наповнює чарівний аромат. Це велике щастя просто сісти у саду і насолоджуватись природою. Мені здається, що в цей час в мене самої розквітає душа. Приходьте до мене в сад, я вам покажу нашу красу.