твір на тему якими рисами характеру повинен володіти державний діяч

Побудова вдалого іміджу політичного лідера головним чином залежить від наступних умов: від знання і розуміння настроїв, вимог та настанов своїх майбутніх або справжніх послідовників і вміння показати, що політик - саме той, хто повністю відповідає потребам публіки. Одна з найбільш дієвих стратегій для завоювання довіри публіки - показати політику, що він схожий на них, що в нього однакові з ними турботи і проблеми, що він - «один з них». Надмірна оригінальність у сфері політики при формулюванні програм, побудові іміджу політичного лідера і т.п. неприпустима, вона лише відштовхне від політика більшу частину людей. Щоб перемогти, кандидатові корисно скористатися однією з головних заповідей маркетингу: «Конкурентоспроможний товар повинен бути таким же, як усі, але трішечки краще». Побудова іміджу популярного лідера вимагає не тільки враховувати вимоги моменту і діяти по ситуації, політик завжди повинен демонструвати деякі риси і якості характеру, які у свідомості публіки однозначно пов'язані з "лідерськими" якостями. Не завжди важливо володіти цими якостями насправді, але завжди важливо виглядати володіють цими якостями. Так, лідер повинен виглядати діяльним, рішучим, справедливим і дбайливим до тих, хто визнає його лідерство, нещадним до ворогів, долають всі перешкоди, що виходить переможцем із будь-якій ситуації і завжди відчувати себе правим і т.д. Більшість цих якостей успішно конструюються за допомогою слів. Якщо політик тільки починає свою кар'єру, йому легко побудувати такий імідж, який він вважатиме за потрібне. Однак саме головне в цей період - щоб помітили і запам'ятали. Для цього новому політику зручніше починати в період політичного затишшя, а не в насичені політичними подіями моменти. Щоб запам'ятали, необхідно створити міцну асоціацію між своїм політичним ім'ям і легко впізнати політичним ярликом, значущою для публіки в даний момент ідеєю, недвозначно оголосити себе захисником певного напряму. Чим міцніше будуть асоціації, тим легше буде дізнатися і запам'ятати. Якщо ж це вже відомий політик, то радикально змінити його імідж - справа досить складна. Однак якщо така необхідність все-таки виникла, головне завдання - сформувати нові асоціації між уже відомими і закріпилися у свідомості публіки рисами іміджу та новими завданнями. Мета - не переконати аудиторію, що він володіє зовсім іншими якостями, не тими, які до цих пір приписували, а довести, що саме ці його якості найбільше відповідають вимогам моменту. Увага, що приділяється іміджу - не марна трата часу. Політики повинні викликати у людей довіру, симпатію, а виборці повинні вчитися відрізняти істинні цінності від фальшивих. Зрештою нами правлять не ідеї, а їхні носії, зовнішній вигляд яких - манери, жести, голос - брешуть дуже рідко (на відміну від мови). Тому треба вчитися сприймати інформацію, яку несе імідж наших обранців. При всій змістовності політичного «послання» кандидату необхідно володіти тими особистісними рисами, які дозволять реалізувати його проект. Політику корисно володіти ораторським мистецтвом, що дозволяє без ускладнень спілкуватися з людьми, мати при цьому поставлений голос, керувати мімікою і жестами. Йому потрібні енергія і працездатність, - тому увагу ЗМІ і більшості людей до стану здоров'я політичного лідера - не проста цікавість: лідер повинен уміти жартувати, імпровізувати, бути чарівним і мати якісь особливі риси, захоплення або навіть маленькі слабкості, що роблять його близьким і зрозумілим мільйонам співгромадян. Білл Клінтон, наприклад, увійшов у свою переможну виборчу кампанію з саксофоном в руках, молодіжним стилем одягу і поведінки; Ліонель Жоспен привернув симпатії професорської інтелігентністю, афористичністю висловлювань. Неспроможне думку про те, що імідж політика можна сформувати і розрекламувати за короткий відрізок офіційної виборчої кампанії: імідж складається роками. Ось чому іміджмейкери повинні працювати з політиками постійно, систематично аналізуючи їх слова і вчинки, організовуючи для них тренінги. «Важливий для іміджу політика і сексуальний аспект. Вперше про це заговорили в ході кампанії Джона Кеннеді. «Статевий інстинкт - важливий компонент політики, - писав тоді один із менеджерів Кеннеді, - Якщо ваш кандидат гарний чоловік, то всі жінки повалять голосувати за нього, тягнучи за собою упираються мужів». Творці іміджів одним з етапів своєї роботи називають також підбір адекватного типажу (наприклад, «хитрий лис», «батько солдатам» тощо). Полегшений образ, укладений в рамки типу, легше сприймається, зрозуміліше, гармонійніше. У політичній літературі існує кілька типологій іміджів. Одну з них запропонував Р. Шварценберг. Його галерея образів політиків повторює набір класичних театральних амплуа: «Рятівник Вітчизни». Театральний аналог - герой, «бог з машини». Цей персонаж вступає на сцену політичного театру в найскладніші і відповідальні моменти; він овіяний славою і легендами, часто канонізує. «Батько нації». Театральний аналог - шляхетний батько. Мова йде про авторитарного лідера, царя-батюшки, який строгий, але справедливий з підданими. «Чарівний лідер». Театральний аналог - перший коханець. Усмішливий і розкутий, намагається не стільки переконати в правоті своїх ідей, скільки просто сподобатися. «Свійський мужик». Театральний аналог - простак. Нічим не примітний чоловік, який волею долі опинився серед мешканців політичного Олімпу. Героїчні лідери приходять і йдуть разом з епохою, що їх породила. На Заході останніми політиками такого типу були герої другої світової війни Д. Ейзенхауер і Ш. де Голль. З 1960-х рр.. у західній політиці стали домінувати «чарівні» лідери - Кеннеді, Клінтон, Жоспен. Час від часу їх тіснять «свійської мужики» - Картер, Мейджор. Поступово сходять зі сцени і «батьки нації» - Міттеран, Рейган, Тетчер. Российская політична історія і сучасність демонструють нам зразки практично всіх перерахованих вище іміджів. Однак, те, що добре для Заходу, непридатна для Росії. Ситуація, в якій майже половина населення відчуває себе знедоленими сиротами, чужими «на цьому святі життя», породжує пекучу потребу в дбайливого «батька», який про всі подбає, нікого не обійшовши ласкою і щедрістю. Найактивніше патерналістський імідж розроблявся Б. Єльциним, що починав свого часу прямим і безхитрісний правдолюбцем. Важко приживається на російському грунті тип «привабливого політика». Який спробував стати таким М. Горбачов навряд чи має серйозні шанси для повернення на президентський пост. Галерея політичних типажів постійно поповнюється. Необхідність постійно думати про свій імідж, підтримувати його і підкріплювати дратує багатьох політиків традиційного складу. Залишаючи свій пост, Міттеран з гіркотою говорив про те, що нині кандидат у президенти «повинен бути знавцем рекламного бізнесу, трибуном, письменником, артистом; коротше - всім, чим завгодно, тільки не державним діячем». Політика демократична та відкрита, що передбачає безперервну комунікацію керованих і керуючих, з неминучістю ставить питання про імідж останніх. «Враховувати потрібно й те, що до іміджу політиків найбільш сприйнятливі хиткі виборці, яких у Росії - добра половина населення. А близько 60% абстенціоністов у нас - жінки, так що іміджмейкери і карти в руки ». Починаючи формувати імідж кандидата, менеджер повинен, першою справою, оцінити його ім'я і прізвище: найчастіше це єдине, що буде знати про кандидата виборець. Є, на жаль, прізвища майже «непрохідні» - Диркін, Селедкін, Дулькін. Набагато краще шанси тих, хто носить прізвища, що асоціюються з уявленнями про славне минуле Росії - Пушкіних, Суворова, Менделєєвих. Якщо прізвище кандидата надто проста, добре обіграти її - «на Іванових Росія тримається». Зовнішній вигляд кандидата має велике значення - він повинен бути охайним: бажано, щоб були в порядку волосся, зуби, шкіра обличчя. Проте йти заради іміджу на надто радикальні міри не варто, наприклад, фарбувати волосся літній людині, виправляти форму вушних раковин і т.п. Важливою складовою є вимова, дикція, культура мови - от над цим працювати можна і треба: недорікуватість політика - та традиція, з якою треба швидше розлучатися. Складніше справа з тембром голосу, різкі і пронизливі голоси ще нікого не прикрашали. Утім, неприємний голос Тетчер її політичній кар'єрі не перешкодив. Однак не всякому політику можна запросто порадити змінити зачіску, відмовитися від шкідливих звичок, оновити гардероб. Якщо політик надто прислухається до думки іміджмейкера, це може свідчити про його невпевненість у самому собі. Іміджмейкер повинен побоюватися нав'язати кандидату імідж, йому зовсім чужий - надягти на вовка овечу шкуру, а на осла - левову. Зазор між реальною особистістю і політичним іміджем повинен бути мінімальним. Довго грати чужу роль не можна. А бути розкутою і чарівним можна, тільки почуваючи себе в своїй тарілці. Працюючи з кандидатом, треба іти за прикладом англійських садівників-декораторів: створюючи парк, вони не знищують всю дикорослих зелень, а лише підправляють її, залишаючи в недоторканності чарівне єство природи. Аналіз структури сучасного суспільства показує, що в країнах існують соціальні групи, зацікавлені в управлінні процесами формування масової свідомості. Також очевидно, що є фахівці, готові ці домагання задовольнити на самому високому технологічному рівні. Очевидно і те, що склалися в країні умови аніскільки не перешкоджають ефективності маніпулятивних програм, орієнтованих на трансформацію масової свідомості. І є всі підстави припускати, що механізми цієї високоефективної "машини обдурення" вже запущені. Досвід останніх років показав, що россійская еліта активно вербує фахівців, що володіють технологіями маніпулювання громадською думкою. Активно залучаються і адаптуються на російській "грунті" моделі "психопрограмування», впливу на соціально-психологічні процеси. Найсумніше полягає в тому, що західні обивателі, давно вже познайомилися з тіньовою стороною демократії, мають «щеплення» від впливу надто вже відвертих коштів обдурення , а в російського жителя такий імунітет в основному відсутній. Тому освоєння політиками (та й не тільки ними) технологій маніпулювання масовою свідомістю вже зараз значно впливає на політичний процес в нашій країні. Термін «виборчі технології» означає дії спрямовані на досягнення необхідного результату на виборах або різних голосуваннях. Однак, виборчі технології не вичерпуються безневинними агітаційними заходами під час проведення передвиборчих кампаній. Маніпуляції громадською думкою і «чорний PR», вважаються бичем демократії, але тут дотримується якась видимість власного вибору, до того ж, частіше за все більша частина подібних дій не суперечить законодавству. До того ж використання компромату може дати і зворотну реакцію електорату, викликати бажання захистити, якщо "наших б'ють". Візьмемо яскравий приклад такої роботи: Доренко проти Лужкова. Наскільки ця акція була ефективна за межами Москви з точки зору рейтингу ОВР, настільки вона була малоефективна в Москві. Чому? Дуже важливо, чи був позитивний імідж у кандидата до того, як почалася ця кампанія проти нього, чи ні (політикам варто про це знати). Тому що, якщо цього позитивного іміджу немає, як у Лужкова в регіонах (його мало хто знав у Росії, Лужков - це ім'я абстрактно звучить для не москвича, в регіонах люди знають тільки, що щось він там робить у Москві), в цьому випадку компромат може вплинути на рейтинг. Та інформація, яку видавав в ефір Доренко, формувала в регіонах негативний образ Лужкова, що називається, на чистому аркуші паперу. У Москві ж цього робити не можна було. У Москві вже сформувався образ Лужкова на основі його конкретних дій, люди знали, бачили, щоб відчули діяльність Лужкова. Тому акція проти нього в столиці і не спрацювала. Так що політику має сенс піклуватися про свій позитивний імідж в очах електорату не тільки під час виборної кампанії, а й весь період від виборів до виборів. Четверта влада чи інструмент маніпулювання? Відомо, що існують дві якісно різних соціально-психологічних типи впливу лідерів на цільові групи: це лідерство «обличчям до обличчя», коли процес взаємовпливу лідера і цільової групи здійснюється при їх безпосередньому контакті (наприклад, у малих групах), і «віддалене» лідерство , коли вплив здійснюється в результаті комунікації між політичним лідером і аудиторією за допомогою засобів масової інформації. У більшості випадків аудиторія має справу не зі своїми безпосередніми враженнями про лідера, його якості, вчинках, діяльності в цілому, а з розповіддю про лідера, повідомленням, підготовленими спеціально для сприйняття іншими особами з метою вплинути на одержувача цього повідомлення. Лідер-для-публіки як сконструйований образ може мати будь-якими заданими характеристиками, що відповідають очікуванням публіки. Тому вкрай важливо розрізняти дві сторони формування образу (іміджу) лідера. З одного боку, образ лідера є відображенням її політичної діяльності, спрямованої на досягнення конкретних результатів, а з іншого - наслідок спеціальних зусиль по його формування у населення. Разом з тим конструювання іміджу політичного лідера пов'язано не тільки з виконанням завдань з популяризації лідера у населення, пропаганді його особистості, агітації на користь його програми дій. У сучасному суспільстві цей процес все більше стає механізмом створення штучного образу лідера-для-публіки, що заміщає у свідомості людей реального політичного лідера. Саме до цього сконструйованому образу люди звертають свої сподівання і надії, саме цей посередник між лідером і людьми починає в процесі політичної комунікації виконувати деякі важливі функції лідера. Лідера намагаються «робити» політичні консультанти, експерти, засоби масової інформації. На тлі зростаючої пасивності самого лідера, імідж якого використовується в політичній комунікації, виникає загроза не тільки маніпуляції громадською думкою, але і самим лідером. Тут можлива не просто підміна лідера, а усунення лідера з реального політичного процесу. У зв'язку з цим спільне завдання професійного співтовариства зводиться в кінцевому рахунку до того, щоб лідери не були народу в образі «троянського коня» і не підміняти штучно сфабрикованими «ляльками».