Твір на тему"Безсмертя і добро, вічність і краса-основа життя людини на землі" за творами "Тореодори з Васюківки", "Митькозавр з Юрківки або химера лі сового озера", "Таємне товариство боягузів..." 40 БАЛІВ

Твір на тему"Безсмертя і добро, вічність і краса-основа життя людини на землі" за творами "Тореодори з Васюківки", "Митькозавр з Юрківки або химера лі сового озера", "Таємне товариство боягузів..." 40 БАЛІВ

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