твір опис (5-6 речень) на тему "Весна прийшла так якось несподівано " з займенники вона все які ніхто

Весна прийшла так якось несподівано . Все почало зеленіти, птахи почали співати свої пісні. Птахи, які прилетіли на рідну землю , повернулися з теплих країв. Пісні ,що співають птахи, вже давненько ніхто не чув. Вже скоро все буде у яскравих квітках, зелених деревах. Ми всі чекали на весну, вона прийшла так якось несподівано.