Твір Опис процесу праці за власним спостереженням художньому стилі пригоитування борщу

Спочатку потрібно наповнити каструлю водою.Коли вода закипить додати картоплю,потім натерти моркву та покришити цибулю.Піджарити на сковорідці до золотистої скоринки.Додати у каструлю,подрібнити капусту та додати.За смаком додати сіль.Натерти буряк та теж додати у каструлю.Коли закепить додати попередньо замочену квасолю.Борщ готовий!